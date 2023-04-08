Вырос объем товарооборота между Кыргызстаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - В январе 2023 года товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил 46,9 миллиона долларов, его удельный вес в общем внешнеторговом обороте Кыргызстана составил 5,6 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

Отметим, что в январе этого года товарооборот между двумя странами на 16 процентов превысил показатели аналогичного периода 2022 года (40,1 миллиона долларов).

Экспорт из Кыргызстана в Турцию в январе 2023 годы превысил 10,3 миллиона долларов, что на 19 процентов ниже показателей соответствующего месяца прошлого года (12,8 миллиона долларов). Доля Турции в экспорте Кыргызстана составила 8,3 процента.

Доля импорта из Турции в январе 2023 года составила 5.2 процента от общего объема импорта в Кыргызстан, превысив 36.5 миллионов долларов, что на 33,5 процента превышает прошлогодний показатель (27,3 миллиона долларов)

Таким образом, Турция стала одним из основных торговых партнеров Кыргызстана вне стран СНГ (Содружества Независимых Государств).

Напомним, что в январе 2023 года товарооборот Кыргызстана составил 834,7 миллиона долларов, что почти на 20 процентов превышает показатель января 2022 года (692,5 миллиона долларов).

Экспорт из Кыргызстана в отчетный период составил 125,5 миллиона долларов, что на 12 процентов больше по сравнению с январем 2022 года (111 миллионов долларов).

В январе 2023 года в Кыргызстан было завезено товаров на 709 миллионов долларов. Рост по сравнению с январем 2022 года (581 миллион долларов ) составил 22 процента.