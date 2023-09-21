В Кыргызстане запрещают экспорт пшеницы и муки

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Кыргызстана предлагает ввести временный запрет на вывоз пшеницы и пшеничной муки за пределы таможенной территории ЕАЭС, передает Trend со ссылкой на соответствующий проект постановления кабмина Кыргызстана, вынесенного на обсуждение.

Запрет вводится в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Исключение составляет реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая кабмином Кыргызстана по отдельным видам сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Отмечается, что мораторий может быть введен сроком на шесть месяцев.