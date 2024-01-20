В Кыргызстане обсудили укрепление сотрудничества с ФБР США

БАКУ /Trend/ - В Центральном аппарате МВД Кыргызстана прошла встреча между начальником Управления международного сотрудничества МВД Кыргызстана Нурбеком Жангабыловым и атташе по правовым вопросам - представителем Федерального бюро расследований США в Центральной Азии Хэзером Тирни, а также помощником главы отдела безопасности посольства США в Кыргызстане Ричардом Данном, сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества и взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности.

"Федеральное бюро расследований США обладает значительным опытом в борьбе с преступностью и цифровой криминалистикой. Для нас будет чрезвычайно полезно изучить ваши практические навыки и знания. Кроме того, мы высоко ценим положительную динамику взаимовыгодного сотрудничества между МВД КР и Посольством США в Кыргызстане", - отметил Нурбек Жангабылов.

В конце встречи обе стороны выразили готовность к открытому взаимодействию и развитию двустороннего сотрудничества.