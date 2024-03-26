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В Кыргызстане с начала года сданы в эксплуатацию более 1,6 тыс. жилых домов

Кыргызстан Материалы 26 марта 2024 07:28 (UTC +04:00)
В Кыргызстане с начала года сданы в эксплуатацию более 1,6 тыс. жилых домов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года в Кыргызстане было введено в эксплуатацию 1 624 индивидуальных жилых дома общей площадью 198,6 тысяч квадратных метров, передает Trend.

Это на 37,5% больше, чем в январе-феврале 2023 года.

Доля средств, направленных на индивидуальное жилищное строительство, в общем объеме освоенных инвестиций составила 41% (в январе-феврале 2023 года - 34,5%). Основная часть введенного индивидуального жилья (85,6% от общего объема) пришлась на Джалал-Абадскую, Чуйскую, Ошскую и Баткенскую области, а также город Бишкек.

В сельской местности было введено 144,9 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 73% от общего объема ввода.

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