В Кыргызстане с начала года сданы в эксплуатацию более 1,6 тыс. жилых домов

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года в Кыргызстане было введено в эксплуатацию 1 624 индивидуальных жилых дома общей площадью 198,6 тысяч квадратных метров, передает Trend.

Это на 37,5% больше, чем в январе-феврале 2023 года.

Доля средств, направленных на индивидуальное жилищное строительство, в общем объеме освоенных инвестиций составила 41% (в январе-феврале 2023 года - 34,5%). Основная часть введенного индивидуального жилья (85,6% от общего объема) пришлась на Джалал-Абадскую, Чуйскую, Ошскую и Баткенскую области, а также город Бишкек.

В сельской местности было введено 144,9 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 73% от общего объема ввода.