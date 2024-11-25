Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Нацбанк Кыргызстана отменил комиссию за переводы через мобильные приложения

Кыргызстан Материалы 25 ноября 2024 11:21 (UTC +04:00)
Нацбанк Кыргызстана отменил комиссию за переводы через мобильные приложения
Фото: Нацбанк Кыргызстана

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК/Trend/- С 25 ноября Национальный банк Кыргызстана временно отменил комиссию за переводы через мобильные приложения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на регулятор, отмена комиссии будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Запрет на взимание комиссии касается переводов, совершённых физическими лицами через мобильные приложения банков и платёжных организаций, а также интернет-банкинга.

Данное ограничение не распространяется на переводы, осуществляемые через платёжные терминалы.

Кроме того, запрет на взимание комиссии касается только денежных переводов в национальной валюте — сомах, в том числе переводов на банковские платёжные карты международных платёжных систем, выпущенные коммерческими банками Кыргызстана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости