Нацбанк Кыргызстана отменил комиссию за переводы через мобильные приложения

БИШКЕК/Trend/- С 25 ноября Национальный банк Кыргызстана временно отменил комиссию за переводы через мобильные приложения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на регулятор, отмена комиссии будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Запрет на взимание комиссии касается переводов, совершённых физическими лицами через мобильные приложения банков и платёжных организаций, а также интернет-банкинга.

Данное ограничение не распространяется на переводы, осуществляемые через платёжные терминалы.

Кроме того, запрет на взимание комиссии касается только денежных переводов в национальной валюте — сомах, в том числе переводов на банковские платёжные карты международных платёжных систем, выпущенные коммерческими банками Кыргызстана.