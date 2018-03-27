Глава Таджикистана провел переговоры с президентом Польши

27 марта 2018 09:14 (UTC+04:00)

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон провел переговоры с президентом Польши, который совершил краткую транзитную остановку в Душанбе, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА во вторник.

«Президент Польши Анджей Себастьян Дуда совершил краткую транзитную остановку в международном аэропорту города Душанбе по пути из Афганистана, и провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президенты двух стран обсудили таджикско-польские отношения, обменялись мнениями по отдельным актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», - сообщает пресс- служба таджикского лидера.

Анджей Дуда поблагодарил Эмомали Рахмона за теплый прием, пожелав народу Таджикистана мира, стабильности и дальнейшего процветания.

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