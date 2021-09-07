Глава Таджикистана призвал военных повысить боеготовность на фоне нестабильности в регионе

Таджикистан 7 сентября 2021 11:17 (UTC+04:00)
Глава Таджикистана призвал военных повысить боеготовность на фоне нестабильности в регионе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая во вторник на военном параде в честь 30-летия независимости республики, обратился к военнослужащим с призывом повысить боевую готовность в условиях нестабильной ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент отметил, что в последнее время ситуация в регионе и мире вызывает серьезную озабоченность из-за расширения деятельности террористических, экстремистских и радикальных организаций, межрелигиозных конфликтов, незаконного оборота наркотиков, оружия, киберпреступности и других транснациональных организованных преступлений. "В этих условиях руководству вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно Пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа и поддержания на высоком уровне боеготовности воинских частей и подразделений", - подчеркнул Рахмон. По его словам, согласно прогнозам, ситуация в регионе и некоторых странах, возможно, будет еще более острой и напряженной.

"Государство и правительство страны для приведения в соответствие с требованиями дня и сложной ситуацией современного мира уровня боеготовности вооруженных сил и повышения оборонной мощи страны осуществляют все необходимые меры, с этой целью используют все ресурсы и возможности", - сказал президент. В данном контексте таджикский лидер назвал важнейшей задачей улучшение обеспечения воинских частей, подразделений и правоохранительных органов современной техникой и оборудованием, оружием и военным снаряжением, финансовой и социальной поддержки военнослужащих. В своем выступлении Рахмон призвал военнослужащих не терять политической бдительности, постоянно повышать уровень профессионализма и боевой готовности, быть образцом соблюдения законности, порядка и воинской дисциплины.

Военный парад в честь 30-летия государственной независимости Таджикистана состоялся на столичной площади Дружбы. Торжественным маршем перед главой государства прошли более 15 тыс. таджикских солдат и офицеров.

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