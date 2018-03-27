ШОС обнародовала заявление по итогам парламентских выборов в Туркменистане

27 марта 2018 20:27 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обнародовала на своем сайте официальное заявление по итогам наблюдения за проведением выборов депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана, которые состоялись 25 марта 2018 года.

Миссия работала по приглашению Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане (Центральная избирательная комиссия) и министерства иностранных дел Туркменистана.

Миссия наблюдателей от ШОС в период с 20 по 26 марта 2018 года осуществляла наблюдение за ходом подготовки и проведением выборов депутатов Меджлиса Туркменистана. "Приглашение международных наблюдателей расценивается миссией как стремление руководства Туркменистана обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность проводимых выборов", - сказано в материале.

В составе миссии было аккредитовано 15 наблюдателей — представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС. Миссия отмечает, что альтернативность выборов была обусловлена выдвижением кандидатов от трех партий — Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии, а также от групп граждан, что позволило избирателям выдвинуть в парламент наиболее подготовленных кандидатов.

Всего по стране предстояло выбрать 125 депутатов Меджлиса. Было сформировано 125 окружных избирательных комиссий и 2604 участковые избирательные комиссии, в том числе 39 —при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом. Всего было зарегистрировано 3 289 979 избирателей.

Миссия заявляет, что выборы депутатов Меджлиса Туркменистана состоялись в соответствии с требованиями избирательного законодательства Туркменистана и принятыми государством международными обязательствами. Нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено.

"Миссия признает выборы прозрачными, свободными, достоверными и демократичными", - говорится в заявлении.

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, КНР, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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