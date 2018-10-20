В Ашхабаде пройдет заседание координационного комитета по мониторингу за загрязнением Каспия

АШХАБАД /Trend/ - Очередную, 23-ю сессию координационного комитета по гидрометеорологии и контролю за загрязнением Каспийского моря (КАСПКОМ) с участием делегаций прикаспийских государств запланировано провести в Ашхабаде 30-31 октября, сообщает в субботу местный телеканал Turkmenistan.

Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана, поручив организацию мероприятия МИД, национальному комитету по гидрометеорологии при Кабинете министров и государственному предприятию по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

Каспийское море - крупнейший на планете внутренний водоем, говорится в информации на официальном сайте КАСПКОМ. Состояние его экосистемы зависит от изменений климата, а метеорологические условия влияют на деятельность человека в открытой части моря и прибрежной зоне. Этими обстоятельствами определяется значимость гидрометеорологии и мониторинга загрязнения Каспийского моря для экономики прикаспийских государств, а также для сохранения экосистемы моря, являющейся достоянием нынешних и будущих поколений жителей побережья. Сознавая это, гидрометеорологические организации прикаспийских государств при поддержке Всемирной метеорологической организации создали в 1994 году КАСПКОМ.

Конкретным поводом для создания КАСПКОМ послужила озабоченность быстрым повышением уровня Каспия, приведшим к затоплению прибрежных территорий. В 1995 году этот процесс приостановился, но значимость КАСПКОМ не уменьшилась, потому что активизировалась хозяйственная деятельность в акватории моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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