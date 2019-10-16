Туркменистан и Иран провели деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось 15-е заседание межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Заседание возглавили: с туркменской стороны - вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, с иранской - министр по делам дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в областях топливно-энергетического взаимодействия, транспорта и связи, таможенного регулирования товаров, торгово-экономического партнёрства, промышленности, сельского и водного хозяйства, инженерно-технических разработок.

Кроме того, обсуждались предложения об углублении взаимодействия между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран, а также расширении партнёрства между деловыми кругами. В этом контексте стороны рассмотрели текущие проекты, осуществляемые в Туркменистане с участием иранских компаний, говорится в сообщении.

Стороны также особо заострили внимание на таких вопросах, как сотрудничество регионов двух стран, взаимодействие в сферах науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения, развития туризма, а также обменялись мнениями по совершенствованию договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За последние годы реализован ряд крупных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов, совместными усилиями были построены плотина "Достлук" (Дружба) и транзитная железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

В Туркменистане по состоянию на 1 февраля 2018 года с участием иранских компаний зарегистрированы 89 инвестиционных проектов, общая стоимость которых равна 1310,95 миллиона долларов США, 0,8 миллиона

евро и 0,81 миллиона туркменских манатов.

Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зарегистрированы 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной

ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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