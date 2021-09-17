Туркменистан и Таджикистан обсудили развитие двустороннего сотрудничества в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его развития в ряде сфер, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Обсуждения состоялись в рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отмечается, что президент Таджикистана заявил, что договоренности, достигнутые в ходе двусторонних переговоров, будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили развитие отношений в перспективных сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, использование потенциала Туркменбашинского морского порта для перевозки грузов из Таджикистана, а также расширение культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отдельно главы государств затронули сложную политическую и военную ситуацию в Афганистане и высказались за скорейшую нормализацию обстановки в этой стране.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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