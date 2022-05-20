Транспортные ведомства Туркменистана планируют расширить парк воздушных и морских судов

БАКУ /Trend/ - Транспортные ведомства Туркменистана планируют в ближайшее время расширить парк своих воздушных и морских судов. Об этом сообщил директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев главе государства Сердару Бердымухамедову на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

По его словам, агентства Türkmenhowaýollary ("Туркменские авиалинии") и Türkmendeňizderýaýollary (Туркменская государственная служба морского и речного транспорта) планируют закупку новых воздушных лайнеров и строительство морских судов. При этом, по его словам, будут созданы дополнительные рабочие места.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в систему транспорта вкладываются крупные государственные инвестиции, поэтому следует наращивать производственные мощности подведомственных предприятий, создавать новые рабочие места.

Глава государства дал директору агентства конкретные поручения в этом направлении.