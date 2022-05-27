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ЕС готов оказать содействие Туркменистану во вступлении в ВТО - посол

Туркменистан Материалы 27 мая 2022 10:27
ЕС готов оказать содействие Туркменистану во вступлении в ВТО - посол

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) готов оказать поддержку Туркменистану в процессе вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и укреплять сотрудничество в этом направлении.

Об этом заявил на пресс-конференции посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо, передает Trend со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".

"Мы все знаем, что Туркменистан обладает статусом активного наблюдателя в ВТО. ЕС проводит многочисленные встречи с правительством Туркменистана по вопросу вступления в организацию", - сказал Алонсо.

Он также сообщил, что ЕС поддерживает тесное сотрудничество с Узбекистаном, который ведет переговоры по вступлению в ВТО.

Для использования данной модели для Туркменистана планируется предоставить техническую помощь по подготовке высококвалифицированных специалистов для осуществления процесса вступления страны в ВТО, подчеркнул посол.

По его мнению, присвоение Туркменистану статуса активного наблюдателя в ВТО свидетельствует о его стремлении соответствовать многосторонней торговой системе.

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