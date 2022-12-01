Туркменистан и Австрия обсудили сотрудничество в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - 30 ноября 2022 года в Ашхабаде состоялось 11-е заседание туркмено-австрийской совместной комиссии, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

На заседании председательствовали председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгелди Реджепов и генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства труда и экономики Австрии Франц Вессиг.

В ходе заседания были обсуждены темы и проекты в сферах строительства, инфраструктуры, энергетики, технологий защиты окружающей среды, консалтинга и была выражена готовность содействовать в установлении контактов заинтересованных структур.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и транспортно-логистических связей между Туркменистаном и Австрией, в частности Транскаспийский международный транспортный маршрут, который на сегодняшний день становится связующим звеном между странами Центрально-азиатского региона и Европой.

По итогам заседания стороны договорились провести двенадцатое заседание туркмено-австрийской совместной комиссии в 2023 году в Австрии.