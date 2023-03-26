Явка на выборах в парламент Туркменистана составила 43,73%

На выборах в парламент Туркменистана до 11-ти часов проголосовало 43,73% избирателей, передает Trend со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 43,81%, в Балканском велаяте 42,95%, в Дашогузском велаяте 42,85%, в Лебапском велаяте 43,93%, в Марыйском велаяте 45,13%, в Ашхабаде 42,83% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 11-ти часов проголосовало 43,66% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 43,81%, в Балканском велаяте 40,06%, в Дашогузском велаяте 42,85%, в Лебапском велаяте 43,93%, в Марыйском велаяте 45,13%, в Ашхабаде 44,04% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 11-ти часов проголосовало 42,60% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 43,81%, в Балканском велаяте 31,76%, в Дашогузском велаяте 41,16%, в Лебапском велаяте 43,91%, в Марыйском велаяте 44,73% избирателей.

Голосование продолжается.