Организованной трудовой миграции узбекистанцев поможет портал «Работа в России»

ТАШКЕНТ /Trend/ - Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана на портале «Работа в России» открыта подсистема «Личный кабинет Агентства».

Официальный запуск подсистемы состоялся в Ташкенте с участием представителей Федеральной службы по труду и занятости России (РОСТРУД) и вовлеченных министерств и ведомств РФ.

21 декабря т.г. вступило в силу межправительственное Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Документ был подписан 5 апреля т.г. в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию.

Как сообщает минтруд Узбекистана, страна в новых условиях кардинально поменяла свое отношение к проблемам трудовых мигрантов и признает вклад, вносимый трудовыми мигрантами в экономику Узбекистана и в развитие того государства, где они работают.

В свою очередь, Агентством по вопросам внешней трудовой миграции уделяется отдельное внимание международному сотрудничеству в сфере внешней трудовой миграции.

Так, данное Соглашение разработано исходя из необходимости упорядочения и дальнейшего совершенствования правового регулирования процессов перемещения рабочей силы, а также обеспечения защиты прав и законных интересов трудовых мигрантов, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории РФ.

Также, в рамках визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Узбекистан 2 ноября т.г. было подписано Соглашение между Агентством и Федеральной службой по труду и занятости России по обмену информацией, согласно которому были проведены необходимые мероприятия по разработке и запуску подсистемы «Личный кабинет Агентства» на портале «Работа в России».

(Автор: Диана Алиева)

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