МВФ оказывает содействие налоговым реформам в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) оказывает содействие в проведении налоговых реформ в Узбекистане.

Об этом говорится в распространённом в пятницу сообщении на сайте министерства финансов Узбекистана.

В сообщении отмечается, что миссия МВФ, представленная специалистами департамента по налоговым вопросам во главе со старшим экономистом Хертеном Михельсе, в течение 10 дней изучала налоговую систему Узбекистана, после чего подготовила предварительные рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию.

По итогам работы миссии эксперты МВФ провели семинар для сотрудников Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана, министерств финансов и экономики, Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Торгово-промышленной палаты и ее членов-предпринимателей, аудиторов и налоговых консультантов.

Министерство отмечает, что в постановлении президента «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» особо указано на необходимость разработки концепции совершенствования налогово-бюджетной политики Узбекистана с учетом передового зарубежного опыта, в том числе направленной на обеспечение прозрачности бюджетного процесса.

В рамках решения поставленных президентом республики задач министерством финансов были приглашены эксперты Международного валютного фонда для оказания содействия в реформировании налоговой системы республики.

В сообщении отмечается, что это первый случай сотрудничества в области налоговой политики между правительством Узбекистана и департаментом МВФ по фискальным вопросам.

Напомним, что ранее стало известно, что с 1 мая 2018 года Узбекистан присоединится к системе распространения данных по методике и стандартам Международного валютного фонда.

Миссия статистического департамента МВФ посетила Ташкент с 21 февраля по 1 марта с целью оказать органам власти содействие во внедрении Расширенной общей системы распространения данных (р‑ОСРД), одобренной Исполнительным советом МВФ в мае 2015 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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