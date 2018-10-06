RIMC Hotels and Resorts планирует построить гостиницу в Самарканде

6 октября 2018 17:50 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Эркинжон Турдимов принял делегацию компании RIMC Hotels and Resorts (Германия). Об этом сообщает УзА, передает UzDaily.uz.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сферы туризма в Узбекистане и открытия новых гостиниц.

Управляющий компании RIMC Hotels and Resorts Герт Прантнер отметил, что немецкая компания поставили перед собой цель построить в Самарканде гостиницу, которая соответствовала бы славе этого древнего города и отвечала бы запросам самых взыскательных туристов. Мы очень рады, что наши предложения были положительно восприняты хокимиятом области.

В ходе встречи гости высказали свои предложения по развитию туристической инфраструктуры в Самаркандской области.

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