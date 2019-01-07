В Узбекистане неженатые пары теперь смогут жить в гостинице в одном номере

В Узбекистане снят ряд ограничений по предоставлению отдыхающим номеров в гостиницах, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Национальное информационное агентство страны.

Ранее действовал негласный запрет на предоставление номеров местным неженатым парам. Это мотивировалось борьбой с проституцией и развратным образом жизни у молодежи.

Более того, житель Ташкента не мог снять номер в столичных отелях. Это также воспринималось как признак разгульной жизни.

Теперь, согласно постановлению главы государства, "гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь".

Издание уточняет, что сегодня в Узбекистане работает более 900 гостиниц. В ближайшие несколько лет планируется довести их число до трех тысяч, в том числе за счет привлечения крупных международных брендов.

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