Узбекистан направил официальную заявку на получение статуса страны - бенефициара системы преференций Евросоюза

В целях дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами Европейского Союза и улучшения условий доступа отечественных товаров на европейский рынок, Министерством инвестиций и внешней торговли проводится системная работа по получению Узбекистаном статуса страны-бенефициара «Генеральной системы преференций плюс» Евросоюза («ГСП+»), передает Trend со ссылкой на kun.uz.

"Необходимо отметить, что включение республики в список стран-бенефициаров «ГСП+» даст возможность существенно нарастить объемы экспортных поставок в ЕС и увеличить конкурентоспособность отечественных товаров на европейском рынке", - сообщает министерство инвестиций и внешней торговли.

В настоящее время Узбекистан пользуется базовой Генеральной системой преференций (ГСП), согласно которой Республика может экспортировать в страны ЕС порядка 3000 товаров без взимания таможенных пошлин и 3200 позиций — по сниженным ставкам.

Если Узбекистан получит односторонние тарифные преференции в рамках «ГСП+», то количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200.