В Узбекистане внедрят новую иммиграционную визу Uzbekistan my second home

В рамках постановления президента Узбекистана: «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности» планируется разработка нового вида визы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Новостное агентство «UzNews.uz», говорится в репортаже «Новости 24».

«В двухмесячный срок дано поручение по разработке нового вида иммиграционной визы в нашей стране Uzbekistan my second home (Узбекистан – мой второй дом). Это новый вид визовой поддержки», - рассказал Шухрат Исаков, начальник департамента государственного комитета по развитию туризма.

Основная цель новой визы – привлечение лиц с высоким доходом, с высокими академическими знаниями, жизненными навыками и способностями для проживания в Узбекистане.

«Они могут проживать сами или с семьей, вкладывая тем самым свои знания в нашу страну», - отметил Шухрат Исаков.