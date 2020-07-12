В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 12 500
В Узбекистане общее число заболевших коронавирусом превысило 12 500.
Об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz
«По состоянию на 11 июля 2020 года 23:30 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12 513 (+111)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня за сутки в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 193 человека.
Общее количество выздоровевших - 7723, скончались - 57. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 4733.
Ранее сообщалось, что динамика роста заболеваемости и смертей от коронавируса привела к ужесточению карантинных мер в Узбекистане.
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