В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 12 500

В Узбекистане общее число заболевших коронавирусом превысило 12 500.

Об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz

«По состоянию на 11 июля 2020 года 23:30 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12 513 (+111)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня за сутки в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 193 человека.

Общее количество выздоровевших - 7723, скончались - 57. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 4733.

Ранее сообщалось, что динамика роста заболеваемости и смертей от коронавируса привела к ужесточению карантинных мер в Узбекистане.