Французское агентство развития предоставит Узбекистану 55 млн евро на строительство ГЭС

Мининистерство Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) подписали заемное соглашение на 55,8 млн евро со сроком возврата займа 20 лет. Об этом сообщила информационная служба министерства энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

46,5 млн евро направят на строительство трех новых ГЭС, а 9,3 млн евро — на повышение безопасности Чарвакской ГЭС (общая стоимость проекта — 33,95 млн евро).

В рамках инвестиционных проектов планируется выполнить строительно-монтажные работы на сумму 11,1 млн евро и поставку технологического оборудования на сумму 26,9 млн евро. Технико-экономическое обоснование проектов было разработано консорциумом консультантов ISL, IED и R-plus по заказу ФАР. Новые малые гидроэлектростанции планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Реализация проекта позволит вырабатывать 51,2 млн кВт·ч дешевой и экологически чистой электроэнергии, создать 15 рабочих мест, увеличить долю гидроэнергетики и сэкономить топливные ресурсы, отметили в минэнерго.

Гидроэнергетика развивается на основе программы, утвержденной президентом в мае 2017 года. В соответствии с программой внедрен механизм «Фабрика проектов» для непрерывного запуска новых проектов.

В этом году общая стоимость «Фабрики проекта» составляет $1,57 млрд. На стадии подготовки находятся 23 инвестиционных проекта мощностью 907,5 МВт. Помимо средств ФАР, в проекты привлекут $60 млн от Азиатского банка развития и 80 млн евро Европейского банка реконструкции и развития, а также прямые инвестиции в рамках государственно-частных партнерств. Это позволит диверсифицировать источники средств и технологий.

В этом году в рамках инвестиционной программы реализуются 10 проектов на $1,56 млрд с привлечением $500 млн от финансовых институтов Китая и России.