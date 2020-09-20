648 случаев коронавируса выявлено за день в Узбекистане

20 сентября в Узбекистане было выявлено 648 случаев коронавируса (днем ранее — 614). Общее число зарегистрированных случаев достигло 51640, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение дня сообщено о 6 новых случаях смерти пациентов с COVID-19, в том числе 5 — в столице и 1 — в Ташкентской области. Общее число умерших, по статистике Минздрава, составляет 433.

Число выздоровевших за день увеличилось на 661 и составляет 47932 (93%).

Из 3275 пациентов, которые сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях, 557 находятся в тяжелом и 245 — в крайне тяжелом состоянии.