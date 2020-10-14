Посол Узбекистана и советник президента Латвии обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Посол Узбекистана Кадамбай Султанов вчера в г.Риге встретился с советником президента Латвии по внешней политике Солвейгой Силкална, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи рассмотрены вопросы текущей повестки узбекско-латвийского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Состоялся также обмен мнениями по предстоящим двусторонним контактам на различных уровнях, а также взаимодействию в рамках международных многосторонних структур, в том числе ООН.

Подчеркнуто, что между странами поддерживается тесный политический диалог, эффективно действуют консультационные механизмы, несмотря на пандемию, растет взаимная торговля. Свыше 1,3 тысячи узбекских студентов обучаются в Латвии.

До сведения советника президента Латвии доведены глобальная значимость и всеобъемлющий характер инициатив президента Узбекистана, выдвинутых в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Особое внимание в ходе встречи уделено проведению в 2020 году 8-го заседания узбекско-латвийской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в онлайн-формате.