В Узбекистане будет создана Военно-медицинская академия ВС

В Узбекистане будет создана Военно-медицинская академия Вооруженных Сил. Соответствующее постановление подписал глава государства, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Она будет образована на базе Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии. Начиная с 2021/2022 учебного года, кандидаты на обучение в академии будут отбираться Министерством обороны среди студентов, окончивших пятый курс факультета "лечебное дело" и четвертый курс факультета "медико-профилактическое дело" высших медицинских образовательных учреждений Узбекистана, годных к военной службе по состоянию здоровья.

При этом они должны будут показать наиболее высокие результаты по итогам обучения и изъявить желание продолжить обучение в Военно-медицинской академии с прохождением в будущем военной службы по контракту.

Обязательное двухгодичное обучение курсантов в академии проводится на основе двухэтапной военной медицинской учебной программы: первый год – в бакалавриате, второй год – военной интернатуре по специальностям, необходимым для Вооруженных Сил.

Курсантам, окончившим этап бакалавриата Академии, первоначально присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы" и выдается диплом государственного образца о получении специальности "военный врач".

По окончании военной интернатуры присваивается очередное воинское звание "старший лейтенант медицинской службы" и выдается удостоверение о получении специальности.

Медицинские кадры узких специальностей сферы медицины подготавливаются в клинической ординатуре и магистратуре академии, научно-педагогические кадры – ее докторантуре.