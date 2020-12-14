«Узбекистон темир йуллари» отчиталась об убытке в 63,4 млрд сумов, следует из отчета компании по итогам III квартала 2020 года на Едином портале корпоративной информации, передает Trend со ссылкой на spot.uz

Чистая выручка компании составила 6,6 трлн сумов, валовая прибыль — 2,4 трлн, прибыль от основной деятельности — 1,9 трлн. Расходы по финансовой деятельности составили 2,3 трлн сумов, убытки от валютных курсовых разниц — 1,7 трлн.

Еще в мае стало известно, что отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 млрд сумов из-за карантинных ограничений. И эта цифра еще увеличится до стабилизации эпидемиологической ситуации.