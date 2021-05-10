«Узбекнефтегаз»: В I квартале 2021 года дополнительно добыто 557,3 млн кубометров газа

В январе-апреле 2021 года в управлениях и предприятиях по добыче и переработке нефти и газа АО «Узбекнефтегаз» осуществлено ряд работ, направленных на увеличение объёмов добычи и переработки углеводородов, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года № 2822 в январе-апреле 2021 года пробурено 56 скважин, 233 скважинах выполнен капитальный ремонт и произведено строительство 14 технологических объектов и введено в эксплуатацию.

Кроме того, дополнительно добыто 557,3 млн кубометров (из них 207,2 млн кубометров в рамках программы) природного газа, 6,9 тыс. тонн газового конденсата, а также 1,3 тыс. тонн нефти.

В результате реализации вышеуказанных геолого-технических мероприятий выполнение АО «Узбекнефтегаз» плановых показателей добычи и переработки нефти и газа в январе-апреле 2021 года составило:

- Природный газ – 11 051 млн кубометров, 100,7% от плана;

- Нефть – 41,3 тысяч тонн, 108,3% от плана;

- Конденсат – 482,5 тысяч тонн, 101,1% от плана;

- Сера – 86,3 тысяч тонн, 120,6% от плана;

- Полиэтилен – 46,7 тысяч тонн, 100,5% от плана;

- Автобензин – 285,7 тысяч тонн, 111,0% от плана;

- Дизельное топливо – 85,5 тысяч тонн, 134,6% от плана.