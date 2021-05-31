Узбекистан в ближайшие 10 лет более чем втрое увеличит долю ВИЭ – Шавкат Мирзиёев

Узбекистан начал реализацию крупных проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций. В ближайшие 10 лет планируется более чем в три раза увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Как передает Trend со ссылкой на podrobno.uz, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"К сожалению, климатические изменения нарастают. У нас в Центральной Азии среднегодовая температура за последние 30 лет выросла примерно на один градус. Глубокое беспокойство вызывает сокращение объемов стока главных рек и биоразнообразия в нашем регионе. Усугубляются проблемы парниковых газов и масштабного загрязнения атмосферы. Уже никто не сомневается, что действия стран для достижения целей "зеленого" развития должны быть более активными и более эффективными. Иного выхода у нас нет", – сказал президент в ходе второго Международного саммита "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030" (P4G).

По его словам, в рамках Парижского соглашения Узбекистан обязался сократить выбросы парниковых газов на 10 процентов к 2030 году, кроме того, страна тесно сотрудничает с соседними государствами в освоении большого гидроэнергетического потенциала региона.

Мирзиёев также предложил запустить специальную программу привлечения молодежи к построению "зеленой" экономики, провести в Узбекистане в будущем году международную конференцию "Зеленая энергетика для развивающихся стран".

Узбекистан, добавил он, готов присоединиться к партнерству P4G и стать его полноправным участником.