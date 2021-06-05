МАГАТЭ проводит обзор развития инфраструктуры ядерной энергетики в Узбекистане

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила 12-дневную поездку в Узбекистан для обзора развития инфраструктуры ядерно-энергетической программы. Комплексный обзор ядерной инфраструктуры (ИНИР) был проведен по приглашению Правительства Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Узбекистан, страна Центральной Азии с населением 34,7 миллиона человек и крупный мировой поставщик урана, рассматривает ядерную энергетику как низко углеродный источник энергии для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения генерирующих мощностей. В 2017 году страна подписала Межправительственное соглашение с Российской Федерацией о строительстве двухблочной АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1200, которые будут введены в эксплуатацию к 2030 году.

В 2019 году Узбекистан инициировал процесс выбора площадки для своей первой атомной электростанции (АЭС).

Команда ИНИР провела обзор состояния развития ядерной инфраструктуры с использованием критериев этапа 2 подхода МАГАТЭ «Основные этапы», который содержит подробные рекомендации по трем фазам (рассмотрение, подготовка, строительство) развития. Миссию принимало Министерство энергетики Республики Узбекистан.

Команда ИНИР заявила, что ядерно-энергетическая программа страны пользуется сильной государственной поддержкой и демонстрирует четкую приверженность надежности, безопасности и нераспространению. Команда добавила, что Узбекистан добился значительного прогресса в разработке проекта АЭС и предпринял шаги по совершенствованию своей нормативно-правовой базы и укреплению регулирующего органа.

Команда представила рекомендации и предложения по оказанию помощи Узбекистану в подготовке к строительству первой АЭС.

«Узбекистан добился существенного прогресса в развитии своей ядерно-энергетической инфраструктуры», - сказал руководитель группы Милко Ковачев, руководитель Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ. «Крайне важно, чтобы правительство оставалось сфокусированным на дальнейшем развитии необходимой правовой и институциональной базы».

В состав группы вошли один эксперт из Бразилии и один эксперт из Болгарии, а также восемь сотрудников МАГАТЭ. Они рассмотрели состояние 19 вопросов ядерной инфраструктуры с использованием методологии оценки основных этапов развития МАГАТЭ.

До основной миссии Узбекистан представил в МАГАТЭ отчет по самооценке и подтверждающие документы, охватывающие все вопросы инфраструктуры.

Команда выделила области, в которых дальнейшие действия принесли бы пользу Узбекистану, включая необходимость присоединения к международно-правовым документам, участником которых он еще не является, таким как Конвенция о ядерной безопасности, Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, и Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб и Протоколу к ней. Правительству следует обеспечить последовательную и полную национальную правовую базу в области ядерной и физической ядерной безопасности путем консолидации и укрепления законодательства. Узбекистану также необходимо обеспечить соответствующие человеческие и финансовые ресурсы для ядерного регулирующего органа. Несмотря на то, что страна добилась значительного прогресса в разработке проекта АЭС, еще предстоит завершить работу по исследованиям, связанным с проектом, процедурам экологической оценки, мероприятиям по привлечению заинтересованных сторон и возможностям управления строительством.

Команда также выявила передовую практику, которая принесет пользу другим странам, развивающим ядерную энергетику, в области людских ресурсов, финансов и физической ядерной безопасности.

На заключительном заседании миссии принял участие заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

«Развитие инфраструктуры, необходимой для безопасной и устойчивой ядерно-энергетической программы, требует времени и усилий», - сказал он. «Узбекистан уже имеет значительный опыт в ядерной области, накопленный с помощью его исследовательских реакторов и других ядерных исследовательских установок, и его прогресс в области ядерной энергетики заслуживает похвалы».

Генеральный директор Агентства «Узатом» Мирзамахмудов Журабек сказал: «Наши технические рабочие группы упорно работали в течение последних 12 месяцев. Результаты ИНИР-миссии помогут Республике Узбекистан обеспечить безопасное развитие национальной ядерной программы. Результаты миссии также помогут нам разработать план действий, который в свою очередь, будет способствовать развитию национальной ядерной инфраструктуры. Приняв ИНИР-миссию, Узбекистан продемонстрировал полную открытость и заинтересованность в получении объективной профессиональной оценки готовности своей ядерной инфраструктуры. ИНИР-миссия стала ценным инструментом для выявления сфер и областей, требующих улучшения и обеспечения наличия необходимой инфраструктуры для развития ядерных технологий».