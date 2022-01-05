Узбекская авиакомпания приостановила рейсы в казахстанский город

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием международного аэропорта Актау (Казахстан) на прием и вылет самолетов авиакомпания Uzbekistan Airways отменяет регулярные рейсы по маршруту Ургенч – Актау – Ургенч, запланированные на 5 января 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-центр авиакомпании.

"О днях выполнения рейсов по данному маршруту будет сообщено дополнительно", - говорится в информации.

Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть деньги за билеты по месту приобретения или бесплатно перебронировать их на любую свободную дату после возобновления полетов, отмечается в сообщении.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @NatavanRzayeva5