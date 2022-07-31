Крупный узбекский комбинат планирует наладить производство металлов платиновой группы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) в Узбекистане планирует наладить производство металлов платиновой группы в промышленном масштабе.

Об этом сказала Trend советник председателя правления по вопросам информационной политики - начальник информационной службы АГМК Умида Каршибаева.

"В настоящее время на медеплавильном заводе АГМК функционирует участок получения палладиевого порошка. В дальнейшем планируется переоборудовать и переименовать его в "Участок по производству металлов платиновой группы". В эту группу металлов входят палладий (Pd), платина (Pt), родий (Rh), рутений (Ru), осмий (Os) и иридий (Ir)", - сказала Каршибаева.

По ее словам, на данный момент ведется анализ потоков с цель определения распределения металлов платиновой группы в продукты флотации руд и плавки медного концентрата. Это позволит прогнозировать объемы производства при увеличении переработки руд за счет их освоения.

Глава информационной службы также отметила, что специалистами АГМК разработана технология получения платины из технологических растворов электролиза золота.

"В дальнейшем планируется расширить участок, проводить полупромышленные испытания, так как с началом освоения месторождения "Ёшлик-I" и запуском медной обогатительной фабрики №3 появится возможность производить платину в промышленном масштабе. Планируется увеличить выпуск платины и палладия до 100 миллионов тонн в год", - сказала Каршибаева.

По ее словам, за счет увеличения объемов переработки руд можно нарастить объемы производства. Кроме того, источниками металлов платиновой группы являются руды шахты Пирмираб Чадакского рудоуправления и шахты Кучбулак Ангренского рудоуправления, которые расположены в Ташкентской и Наманганской областях.