Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти

Узбекистан договорился с «Газпромнефтью» об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году, заявил начальник главного управления Министерства энергетики страны Адхамжон Убайдуллаев, передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

Он сообщил об этом на трёхдневной выставке «Иннопром. Центральная Азия» с участием более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ.

Напомним, в декабре прошлого года Узбекистан и Казахстан договорились о поставке в 2023 году 300 тысяч тонн казахстанских нефтепродуктов и транзите через Казахстан 300 тысяч тонн российской нефти.

Стороны также условились о модернизации и строительстве газохранилищ и строительстве в Казахстане угольной ТЭС для поставки энергии в Узбекистан.