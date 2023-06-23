БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в ходе визита в ОАЭ узбекская делегации провела встречу с с президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллой Аль Мандусом.

"Проинформированы о передовых технологиях и новых методологиях, разработанных в ОАЭ, включая засев облаков, и обсудили перспективы внедрения их опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья", - написал он.

Саидов также провёл встречу с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри.

"Мы уделили особое внимание объединению наших усилий в сферах нехватки воды, опреснения воды, защиты биоразнообразия, облесения, а также внедрению передового опыта ОАЭ в данных областях в Узбекистане", - добавил он.