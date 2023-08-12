Alibaba Group намерен открыть сервисные центры в ряде областей Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Планируется создание сервисных центров платформы Alibaba.com в пяти регионах Узбекистана.

Об этом было сказано на встрече министра сельского хозяйства Узбекистана Азиза Воитова с делегацией во главе c вице-президентом Alibaba Group по стратегическому развитию Крис Зоу, сообщили в министерстве сельского хозяйства Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, представители Alibaba Group отметили, что 43% продукции, представленной узбекскими компаниями на торговой площадке, приходится на секторы продовольственного и сельскохозяйственного производства.

Также особое внимание было уделено стратегическому развитию торговой платформы Alibaba.com в рамках деятельности Министерства сельского хозяйства. С целью резкого увеличения экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции Узбекистана достигнуты договоренности по оказанию практической помощи в оформлении необходимых сертификатов, разрешений и других документов для продажи продукции предприятиям-экспортерам. Эта поддержка будет доступна как в режиме "онлайн", так и "оффлайн" и будет направлена на облегчение процесса продажи продукции на платформе в соответствующую страну.

Также планируется открыть сервисные центры в Наманганской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. В этих центрах экспортерам из Узбекистана и компаниям, желающим начать экспорт, будут предоставляться рекомендации и консультации, а также разъяснять, как эффективно использовать торговую платформу для достижения успеха.