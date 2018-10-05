Иран подверг критике страны-спонсоры терроризма в Сирии

5 октября 2018 16:51 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике страны-спонсоры иностранных боевиков в Сирии, отметив, что они несут ответственность за беспорядок в раздираемом войной регионе. Об этом сообщает в пятницу ИРНА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Иран не участвует в какой-либо военной деятельности в каком-либо населённом пункте, мы никогда не сделаем этого в будущем", - сказал Зариф.

"Мы осуждаем любое нападение на гражданских лиц, независимо от того, кто это делает; любого, кто использует химиеское оружие; любое правительство, но в то же время группировки, которые используют людей в качестве живого щита", - отметил он.

Отвечая на вопрос о причине гражданской войны в Сирии, Зариф сказал, что это вина тех людей, которые предотвратили политическое урегулирование в Сирии из-за иллюзии, что смогут отстранить сирийского президента Башара Асада от власти.

"С самого начала кризиса в Сирии мы стремились оказать содействие сирийцам в мирном урегулировании кризиса, скорейшем прекращении кровопролития, борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма на этой земле, но они отказались. Они хотели увидеть своих наёмников и иностранных бойцов", - добавил Зариф.

По его словам, те, кто пытался свергнуть сирийское правительство с помощью террористических группировок ДАИШ (ИГИЛ) и Джебхат ан-Нусра – это те, кто создал этот беспорядок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран намерен увеличить объем расчетов в нацвалютах с Россией
Иран 17:27
Генерал Вотел: США не хотят военного конфликта с Ираном
Иран 15:01
Американские военные призвали Иран использовать каналы связи между РФ и США в Сирии
Иран 11:41
Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах
Иран 09:21
Вице-президент Ирана: Рост цен на нефть компенсирует влияние санкций США
Экономика 01:05
МИД Ирана прокомментировал заявление главы НАТО
Иран 4 октября 14:52
Лента новостей
Кредитный портфель Rabitabank достиг 300 миллионов манатов!
Бизнес 18:11
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением лифта
Общество 18:09
Ностальгические осенние ритмы Рауфа Гаджиева в вечернем Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 18:05
В Баку будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов
Культура 18:01
В Азербайджане учителя должны быть включены в категорию льготников по ипотеке - депутат
Общество 18:00
Узбекистан и Индия заключили экспортные контракты на более $100 млн
Бизнес 17:57
В Узбекистане могут быть введены нормы потребления энергоносителей
Энергетика 17:50
В руководстве азербайджанской СК произошли изменения
Бизнес 17:48
Пекин посоветовал США не вмешиваться в дела Китая
Китай 17:38