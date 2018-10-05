Иран подверг критике страны-спонсоры терроризма в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике страны-спонсоры иностранных боевиков в Сирии, отметив, что они несут ответственность за беспорядок в раздираемом войной регионе. Об этом сообщает в пятницу ИРНА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Иран не участвует в какой-либо военной деятельности в каком-либо населённом пункте, мы никогда не сделаем этого в будущем", - сказал Зариф.

"Мы осуждаем любое нападение на гражданских лиц, независимо от того, кто это делает; любого, кто использует химиеское оружие; любое правительство, но в то же время группировки, которые используют людей в качестве живого щита", - отметил он.



Отвечая на вопрос о причине гражданской войны в Сирии, Зариф сказал, что это вина тех людей, которые предотвратили политическое урегулирование в Сирии из-за иллюзии, что смогут отстранить сирийского президента Башара Асада от власти.



"С самого начала кризиса в Сирии мы стремились оказать содействие сирийцам в мирном урегулировании кризиса, скорейшем прекращении кровопролития, борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма на этой земле, но они отказались. Они хотели увидеть своих наёмников и иностранных бойцов", - добавил Зариф.



По его словам, те, кто пытался свергнуть сирийское правительство с помощью террористических группировок ДАИШ (ИГИЛ) и Джебхат ан-Нусра – это те, кто создал этот беспорядок.

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