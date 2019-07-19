Военные Ирана пообещали опубликовать фото американского корабля, сделанные с беспилотника

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) обещал в ближайшее время опубликовать фотографии корабля ВМС США Boxer, сделанные с иранского беспилотника, который, как утверждал президент США Дональд Трамп, сбили американцы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В скором времени мы опубликуем фотографии американского корабля Boxer, сделанные с беспилотника КСИР", - говорится в заявлении. Ранее Трамп сообщил, что Boxer в четверг в Ормузском проливе сбил БПЛА Ирана, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Фотографии, как отмечает пресс-служба КСИР, будут опубликованы, "чтобы продемонстрировать мировой общественности безосновательность заявлений США о сбитом иранском беспилотнике". "Эти снимки доказывают, что БПЛА КСИР начал выполнение планового наблюдения за этим районом еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив, и не только не был сбит, но и благополучно вернулся на военную базу", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

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