Зариф: мир будет достигнут в Сирии

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран, Россия и Турция договорились о продолжении координации между тремя странами, гарантирующими процесс в Астане, с акцентом на снижение напряженности, политического процесса и гуманитарной помощи, и что в Сирии будет достигнут мир, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Саммит Астанинского процесса, организованный президентом Исламской Республики Иран, завершился. Стороны договорились продолжить координацию между тремя странами-гарантами Астанинского процесса, уделяя особое внимание снижению напряженности, политического процесса и гуманитарной помощи. Мир будет достигнут в Сирии», написал он в Twitter.

Внеочередной саммит лидеров Астанинского процесса состоялся сегодня в среду в Исламской Республике Иран.

На этой видеоконференции приняли участие Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турция и после выступления президентов трех стран было опубликовано заявление саммита.