Министр обороны Ирана прибыл в Москву

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал Амир Хатами прибыл сегодня в Москву по официальному приглашению Министра обороны Российской Федерации, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Бригадный генерал Амир Хатами прибыл в Москву в субботу во главе военной делегации и был встречен в аэропорту послом Ирана в России Каземом Джалали.

Амир Хатами прибыл в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой и другими официальными лицами этой страны, а также посетит 6-ю Международную военно-техническую выставку и конференцию России под названием ARMY 20.