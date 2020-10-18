Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 530 тыс.

Иран 18 октября 2020 20:16 (UTC+04:00)
Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 530 тыс.

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 3 890 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, таким образом общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 530 380 человек, состояние 4 744 из которых оценивается как тяжелое.

За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 252 человека, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 30 375 человек.

До сих пор в стране от коронавируса выздоровели 427 400 человека.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйирх-Ахмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтияри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан, Йезд и Курдистан.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,51 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов)

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