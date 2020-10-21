Объем экспорта из СЭЗ "Арас" составил $240 млн

Иран 21 октября 2020 22:06 (UTC+04:00)
Объем экспорта из СЭЗ "Арас" составил $240 млн

Продукции в стоимостном выражении 240 млн долларов был экспортированы в 10 стран мира за первые 6 месяцев 1399 иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года). Об этом сообщил замглавы организации свободной экономической зоны "Арас" по экономическим и инвестиционным вопросам Сафар Шасафанд в среду, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что объем прямого экспорта из СЭЗ "Арас" за указанный период составил 63 млн долларов, который увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, объем производства товаров на экспорт в стоимостном выражении составил 82 млн долларов, который увеличился на 6% по сравнению с данными минувшего года.

Иранский чиновник также назвал объем экспорта товаров, производимых в СЭС "Арас", в стоимостном выражении 95 млн долларов. В этом контексте также объем экспорта свидетельствует о росте на 171% по сравнению с прошлым годом.

"Объем реэкспорта из СЭС "Арас" за отчетный период резко сократился из-за распространения коронавируса", добавил он.

"Сухофрукты, пластмассовые изделия, гигантские мешки и пропиленовые ленты, полипропиленовые мешки, полиэфирная пряжа, углеводороды, стальные слитки и все виды оборудования производственной линии являлись важнейшими товарами, экспортируемыми в течение указанного периода", отметил чиновник. Он назвал Азербайджан, Турцию, Ирак, Казахстан, Афганистан, ОАЭ, Армению, Чехию и Узбекистан основными направлениями экспорта СЭЗ "Арас" за указанный период.

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