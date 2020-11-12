Россия возобновит авиарейсы в Иран
Авиакомпания «Аэрофлот» России с 18 ноября возобновит прямые рейсы между Тегераном и Москвой, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Первый рейс российской авиакомпании состоится со среды следующей недели из аэропорта Имама Хомейни в международный аэропорт Шеремтьево Москвы.
По данным российской авиакомпании, рейсы из Тегерана в Москву выполняются два дня в неделю (по воскресеньям и средам) российскими самолетами Сухого.
Решение российской авиакомпании заключается в том, что, по словам главы компании Mahan Iran в Москве Аскари Хеммат, условия въезда и выезда из России и Ирана еще не изменились из-за распространения коронавируса.
В настоящее время Mahan Airlines выполняет рейсы по маршруту Тегеран-Москва и обратно по четвергам.
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