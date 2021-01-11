За 9 месяцев Иран экспортировал 58 млн тонн товаров

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сказал, что соседние страны являются наиболее важной целью и крупнейшим экспортным капиталом Ирана, добавив, что правительство не пожалеет никаких усилий по улучшению условий торговли, особенно в области экспорта, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"За первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров", сказал Джахангири, отметив, что за 9 месяцев было экспортировано 58 миллионов тонн товаров, что свидетельствует о том, что экспортеры управляли экономикой страны в течение этого периода.

Он призвал увеличить объем экспорта товаров инновационных компаний, отметив, что $25 млрд экспорта не соответствует реальным возможностям иранской экономики.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров на сумму 52 миллиарда долларов.