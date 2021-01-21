Локализация в горнодобывающем секторе Ирана сэкономила 350 млн долларов

Консультант по локализации в компании Imidro Хасан Юнесиян сказал, что политика локализации крупных горнодобывающих компаний для прекращения оттока валют сэкономила 350 млн. долларов в первой половине этого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«За первые 6 месяцев этого года 9 крупных горнодобывающих компаний под управлением Imidro сэкономили 350 млн. долларов в иностранной валюте», - сказал он.

«С начала этого года Imidro объявила о политике локализации и развития внутреннего производства, а также принимает и отслеживает операционные цели дочерних компаний», - добавил он.



