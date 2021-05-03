В Иране запущены четыре крупных водных проекта

В Иране претворены четыре крупных водных проекта, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Проекты были открыты в южных провинциях Хормозган и Хузестан и северной провинции Мазандаран. Среди них завод по опреснению морской воды в Бендер-Аббасе, водный трубопровод и водоочистное сооружение.

Также началась операция по заполнению плотины Баларуд в Хузестане.

Общий объем инвестиций в проекты составил 26 триллионов риалов (633 712 652$).