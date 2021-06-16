Экспорт стали из Ирана вырос на 146%
Крупнейшие производители стали Ирана экспортировали 1 млн 140 тыс. 614 тонн с 21 апреля по 21 мая 2021 года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Объем экспорта стали из Ирана за указанный период вырос на 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Балки, арматура, рулоны, чугунные слитки, товарные слитки, блюм, заготовки, слябы, широкие листы, конструкционные профили из сплавов и стальные заготовки были основными стальными изделиями, которые иранские компании экспортировали в первые два месяца этого года.
В первый месяц текущего иранского 1400 года (21 марта-20 апреля) более 4 млн 393 тыс. тонн разных минеральных продукций поставлены за рубеж на сумму 667 млн 581 тыс. 347 долларов.
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