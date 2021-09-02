Иран представил трехмерный радар, способный регистрировать до 300 целей одновременно

ВВС Ирана представили новый радар, который способен перехватывать до 300 целей одновременно. Как сообщает в среду телеканал Press TV, презентация состоялась на церемонии по случаю юбилея создания ВВС страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Радар "Альборз" является трехмерным, что позволяет ему точнее обнаруживать цели. Он построен по технологии фазированной антенной решетки, то есть самому устройству не нужно вращаться для мониторинга воздушного пространства. Оперативная дальность радара составляет 450 км.

Как отмечает телеканал, радар предназначен для поиска и ведения малозаметных объектов и даже летательных аппаратов, созданных с применением технологии "стелс".

Кроме того, военные представили новую систему анализа и принятия решений для управления войсками "Борхан". Это электронный комплекс обработки данных, полученных от различных систем наблюдения, который должен помогать командирам оценивать ситуацию на поле боя для развертывания войск или ответных действий.