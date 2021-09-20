В промышленном секторе Ирана увеличилось число рабочих мест
Заместитель Минпромторга Ирана Мехди Садеги объявил о продолжении экономического роста в промышленном секторе страны в этом году, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Постоянно отслеживая состояние производства отдельных промышленных продуктов и ускоряя поставку сырья, необходимого производителям, мы стараемся продолжать и поддерживать тенденцию роста промышленного сектора.
«За этот период, благодаря сделанным инвестициям и деятельности более 2000 производственных предприятий, были созданы рабочие места для более чем 54000 человек, что по сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем рост примерно на 46% в создании рабочих мест в промышленности», - пояснил он.
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