Иран будет укреплять торговые, культурные и экономические отношения с Таджикистаном - Ибрагим Раиси

БАКУ /Trend/ - Иран будет укреплять торговые, культурные и экономические отношения с Таджикистаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в рамках XV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По словам Раиси, экономические отношения, безусловно, должны укрепляться, так как нынешний уровень товарооборота между двумя странами совершенно неудовлетворителен.

Президент Ирана напомнил о своем визите в Таджикистан во время саммита Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что визит заложил основу для развития двусторонних отношений.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что отношения между двумя странами уже начали развиваться и товарооборот в будущем увеличится в несколько раз.

(Автор: Эльнур Багышов)