В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 8 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 368, скончались 8 человек.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 224 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,23 млн случаев заражения, состояние 737 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,02 млн человек, проведено свыше 51,7 миллиона тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено примерно 149 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,4 млн, вторую - 57,7, третью - 27,3 млн человек.